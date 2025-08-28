トレーニングコーチの塩多雅矢氏が推奨する「インステップ」の修正

ピッチングにおいて、踏み出し足の位置は「制球力」に大きく関わってくる。インステップやアウトステップで好結果を残す投手もいるが、まずは基本を習得したい。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、ボールを持たない“ジャンプドリル”を推奨している。

野球を始めたばかりの子どもや小学生などに多い投球の“癖”が、踏み出し足の「インステップ」だという。右投手なら踏み出す左足が三塁方向に着地することをいう。中学、高校とレベルが上がればインステップのメリットも生まれてくるだろうが、まずは打者に向かって真っすぐ踏み出す体の使い方を覚えたい。

これまで多くの子どもたちを指導してきた塩多さんは「スローイング動作は、投げる方向に体の向きを変えることと跳ぶことの2つをやっています。ジャンプ力はボールのスピードと関係しやすく、立ち幅跳びでどれぐらい跳べるかは大切です」と説明する。

推奨する「ジャンプドリル」は、右投手なら左膝を地面につけて横向きで片膝立ちし、投げる方向（左足側）へ体全体を向けながらジャンプして両足で着地する。注意点はジャンプする際に、勢いを付けようとして体を屈めないこと。

極端なインステップは体の回転を止めボールにも力を伝えにくく、肩肘の故障にも繋がってしまう。基本の投球動作を習得してから、細かなスキルを加えていくことが成長への近道になる。（First-Pitch編集部）