驚異の4K/60Hz×3画面出力！生産性を3倍にするドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、4K60Hzのクリアな映像を最大3画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売する。Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させる。高速通信やデータ転送にも対応している。
■Windowsはもちろん、MシリーズチップのMacも3画面拡張
Mシリーズ Macでは通常外部ディスプレイが1台しか拡張出力できなかった。本製品は専用ドライバーを使用することでその問題を解決。Windows・Macともに最大3画面の拡張が可能だ。
■作業空間が3倍で業務効率を飛躍的に向上
3画面同時出力により情報を同時に表示・確認でき、ウィンドウの切り替えが減って業務効率が大幅に向上する。
■ケーブル1本で機器を一括接続、瞬時に仕事環境を構築
Type-Cケーブル1本を抜き差しするだけで、拡張用モニターやUSB機器を一括で接続・解除できる。すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省ける。
■最大10Gbpsの転送で時短と快適な作業環境を実現
大容量ファイルも高速で移動可能なので、転送のストレスを軽減する。
■長時間の作業もバッテリー切れを気にせず集中できる
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できる。USB PD規格の最大20V/5A（100W）までの入力に対応している。
■高速通信が可能な、2.5GBASE-T対応LANポート
2.5GBASE-Tに対応LANポート搭載で高速通信が可能だ。※接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要がある。
■セキュリティースロットで、盗難対策に対応
盗難防止対策も万全だ。
■ヘッドセットや、スピーカーへの接続が可能
本体前面に、3.5mm4極ミニジャックを搭載している。
■充電、データ転送、映像出力対応のType-Cケーブル付属
パソコン接続ケーブルは充電（PD100W）もデータ転送（10Gbps）も映像出力（4K/60Hz）も、1本でまかなえる。
■ドッキングステーション（HDMI/DisplayPort×4K×3画面出力対応）「USB-CVDK20」
■ドッキングステーション（HDMI/DisplayPort×4K×3画面出力対応）「USB-CVDK20」
