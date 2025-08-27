悪質クレーマー「トマトに爪楊枝が刺さってる」と返品要求→防犯カメラが捉えた衝撃の映像

理不尽なクレームは店員の心を疲弊させるが、中には信じがたいことをする客もいるようだ。投稿を寄せた愛知県の20代女性（サービス・販売・外食）は、「本当に驚いたんですが」と前置きし、スーパーでアルバイトをしていた時の衝撃的なクレームを振り返った。

「『トマトに爪楊枝が刺さってる』とクレームをつけた人がいて、その時には謝って返品対応をしたんです」

問題は、なぜトマトに爪楊枝が刺さっていたかということだ。（文：長田コウ）

防犯カメラに映っていた衝撃の光景

いったん謝罪し返品に応じたもの、店側はその後、防犯カメラの映像を確認した。すると、信じられない光景が記録されていた。

「何とビックリそのお客さんが自分で爪楊枝を刺していたんです」

まさかの自作自演だったのだ。あまりにも悪質な行為に衝撃を受けた様子がうかがえる。

寄せられた投稿にその後の顛末は書かれていないが、通常、このようなケースでは警察への通報や出入禁止といった厳しい措置が取られることも考えられる。いずれにしても、許される行為ではないだろう。

