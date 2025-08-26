ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡»É¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¡ÖÆ¨¤²¤ä¤Ê¡×»ØÅ¦¤â¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖCM¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò½ä¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁSP¡×¡£¿©ÉÊ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤ÊÃÅ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ç®ÊÛ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¹âÅèÀ¯¹¨¤¬¡¢¼¯»ùÅç¤Î´Å¤á¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê»É¿È¤Î¡Ë¤ªÂ¤¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¼¯»ùÅç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤¯¤°¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¼½Å°ÉÆà¤Ï¡Ö¤ª»É¿È¤Ç¤¹¤«¡©¥Ý¥ó¿Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥°¥í¤È¤«¤â»é¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤¦Ç»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ÇÃæÏÂ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ä¤Ê¡¢°Ë½¸±¡¡×¤È¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤ËÏÃÂê¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎCM¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬80Ç¯Âå¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë»ØÅ¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£