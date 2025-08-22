この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『11人産んだ助産師HISAKOの子育て学校』にて、12人産んだ助産師HISAKOさんが「産後1ヶ月の過ごし方 パート１【ママのからだ編】」をテーマに、産後1ヶ月までの体の変化と過ごし方について詳しく語った。



動画冒頭で、「産後1ヶ月までの過ごし方って、心の問題と体の問題がある」と前置きし、今回は特に“体”に特化した内容を展開。妊娠中は大きかったお腹が小さくなり、体が軽くなったことで、つい無理をして動いてしまう産後ママが多いという現状に警鐘を鳴らした。



HISAKOさんは、産後の体について「お腹の中は目に見えないけど、子宮には胎盤がはがれた大きな傷ができている」と解説。「この傷が、1ヶ月から1ヶ月半かけて少しずつ治っていく過程が“オロ”なんですよ」と、産後出血（悪露＝おろ）が徐々に排出されるメカニズムとその重要性を分かりやすく説明。その上で、「産後無理をして動くと“オロ”が増えちゃう」「傷が治りきる前に動きすぎると、かさぶたが何度もはがれてしまうのと同じ現象が、実は子宮の中でも起こっている」と具体例を交えて注意を呼びかけた。



さらに、無理を重ねた場合のリスクとして「子宮内膜が硬くなってしまい、血流やホルモンの流れが悪くなる」と告白。「産後の無理をすると更年期障害がひどくなる」とよく言われる背景を納得のいく形で説明し、「もしも子宮が透明にスケルトンで見えたら誰も無理しないはず」と訴えた。



また、昔から「産後1ヶ月まで水仕事をしてはいけない」と言われていた理由にも触れ、「今は水道も暖房もあるから昔ほど神経質にならなくていい。でも、家事は最低限にとどめて、基本は布団を引いていつでも休めるような状態で、赤ちゃんの世話に専念して」と現代ママに寄り添ったアドバイスを送った。



日々家族や親に助けてもらう場合についても「お母さんも手伝いすぎて疲れてイライラしてしまうことがある。最低限でいいし、無理して毎日来てもらう必要はない」と両者の心身ケアの観点に配慮したメッセージも。「産後2ヶ月、8週間まではとにかく無理をせずゆったりと過ごしてほしい」と力強く強調した。



最後は、「本当に産後は力を抜いてください。最低限の家事でいいし、赤ちゃんのことに専念して、頃（悪露）が完全になくなるまでゆっくり待ってもらうのが一番」と視聴者に優しく語りかけ、「また心の変化についても今後話します」と次回予告で締めくくっていた。