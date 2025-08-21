この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「園選びは“ママの直感”が一番！悩みすぎなくて大丈夫」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「幼稚園・保育園・認定子ども園それぞれのメリット・デメリット」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、これから子どもの入園を控えたママたちに向けて、園選びのポイントについて熱く語った。HISAKOさんは「今は幼稚園や保育園の見学時期。どこを基準に決めたらいいのか、多くのママが悩んでいる時期ですよね」と冒頭で話し、実体験と専門家目線の両方から、幼稚園・保育園・認定こども園の特徴や違いを詳しく解説した。



HISAKOさん自身は「上の5人は幼稚園、下6人は保育園に通わせた」と明かし、「保育園は仕事をしているママにとってめっちゃいいとこ。小学校まで体いっぱい遊べるのが一番」と自身の価値観も披露。また「保育園は厚生労働省管轄で、給食やお昼寝、長時間保育が特徴。幼稚園は文科省の学校教育法に基づいていて、教育的要素や長期休みもある」と管轄や仕組みの違いも分かりやすくまとめた。



特に最近増えている「認定こども園」については「保育園と幼稚園の良いところを組み合わせているけど、まだ数は少ない」「園によって保育園主導型、幼稚園主導型など風土が色々」と今後のトレンドや注意点にも触れた。



一方で、よく保護者がこだわりがちな「子どもの性格や特性に合った園選び」について「2歳や3歳の時の特性って、成長とともに大きく変わる。だから『ママが毎日通ってみて好きだと思える園かどうか』が一番大事」とアドバイス。「ママ自身がその空間や雰囲気を好きと思える直感で決めてOK」「ママのそういう気持ちは自然と子どもにも伝わる」と、その理由を自身の経験から強調した。



最後は「自分本位でいい。ママがやりやすいと思う園を自己中心的に選ぶのが、結局一番子どものためになる」と力強く結論。「ぜひチャンネル登録して一緒に子育てを楽しんで。いい園を見つけてください」と締めくくった。