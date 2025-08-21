¡Ú¿À¸Í¡ÛÇò°¡¤ÎÍÎ´Û¡ÖËÌÌî°Û¿Í´Û µì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤Ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª ÏÃÂê¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥Þ¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤àÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò
¿À¸ÍËÌÌî°Û¿Í´Û³¹¤Ë¤¢¤ëÍÎ´Û¥«¥Õ¥§
¿À¸Í¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¡¦ËÌÌî°Û¿Í´Û³¹¤Ë¤Ï¡¢ÍÎ´Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖËÌÌî°Û¿Í´Û µì¥à¡¼¥¢Å¡¡Ê°Ê²¼¡¢µì¥à¡¼¥¢Å¡¡Ë¡×¤Ï¡¢ËÌÌî°Û¿Í´Û³¹Í£°ì¤ÎÌµÎÁÆþ´Û»ÜÀß¡Ö¥é¥¤¥ó¤Î´Û¡×¤Î·úÃÛ¼ç¥É¥ì¥¦¥§¥ëÉ×¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¼£31Ç¯¡Ê1898¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÎ´Û¤Ç¡¢¥à¡¼¥¢²È¤Î¿Í¡¹¤¬Âå¡¹100Ç¯¤Û¤ÉÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Û¿Í´Û¤é¤·¤¤²¼¸«ÈÄÄ¥¤ê¤Î³°ÊÉ¤ä¡¢¥Ù¥¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦ ¡ÊÄ¥¤ê½Ð¤·Áë¡Ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥í¥Ë¥¢¥ëÍÍ¼°¤Î²°Éß¤Ï¡¢¸½ºß¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇò°¡¤ÎÍÎ´Û¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¡¢´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¸Í¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤ÏÍÎÉ÷¤Î¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìç¹½¤¨¤Î¾åÉô¤Ï´¤²°º¬¤ÈÆüËÜ·úÃÛ¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡ÖËÌÌî¡¦»³ËÜÃÏ¶è¤ÎÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª¡×No.5¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ä¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¡ª ¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤ÎÅ¹Æâ
¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎºÂÀÊ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¡£ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢Áë¤Î³°¤ÎÄí¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Æþ¤ê¸ý±¦Â¦¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃÈÏ§¡£Å¡Âð¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Åö½é¤«¤é»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö²þÁõ¤Î»þ¤â¤³¤ÎÃÈÏ§¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥à¡¼¥¢»á¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÃÈÏ§¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
µ¤¸õ¤¬¤¤¤¤»þ´ü¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£Äí¤Ë¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¡ý¡£ ºÂÀÊ¤Î»ØÄêÍ½Ìó¤Ï³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢¥È¥¤¥ìÁ°¤Ë¤¢¤ë¶À¡£¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÅ¹»þ¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¶äºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾Å¹¡Ö¶äºÂ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Öçõ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤ª»®¤ÎÀ¹¤êÊý¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶äºÂ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
2025Ç¯5·î¤«¤é¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥Þ¥ó¡×3300±ß¡£¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î·úÃÛ²È¤¬Àß·×¤·¤¿ÍÎ´Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶áÇ¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥Þ¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¿©¤¤¤·¤óË·¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¤Ç¤Ï8¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼«¤é¤¬À¸»ºÃÏ¤ËÉë¤¤¤ÆÁª¤ó¤À¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëµÝºïËÒ¾ì¤Î¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Õ¥ì¤ò´Þ¤à3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖµÝºïËÒ¾ì¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Õ¥ì¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤¬ÀäÉÊ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
É±Ï©»Ô»º¤ÎÍñ¡ÖÌ´¤½¤À¤Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÉ±Ï©»ºÍñÌ´¤½¤À¤Á¤Î¥Ð¥Ë¥é¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤ÈÍñ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£
¡Ö2¿§¤Î¥á¥í¥ó¤È°É¿Î¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢³°¤¬ÀÄÆù¤Î¥à¡¼¥¹¤ËÀÖÆù¤Î¥½¡¼¥¹¡¢°É¿Î¥à¡¼¥¹¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ÎÀÖÆù¥½¡¼¥¹¤Ï¤È¤í¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥í¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³³Ì¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥·¥§¥ë¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡£¿§¤¬º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÁÄ®¿À¸Í¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡ª
¥»¥Ã¥È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2ÁØ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ç¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¡£¿ä¤·¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁª¤Ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥Þ¥ó¡×¤È¥Ñ¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3¥«·î¤Û¤É¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î²Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï9·î15Æü¡Ê·îÍË¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤ÇÄó¶¡Ãæ¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ïº®»¨¤·¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÀÊ¤ò¥Í¥Ã¥È¤«ÅÅÏÃ¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥à¡¼¥¢Å¡¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¡Ê¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×ÉÕ¤¡Ë¡×¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2500±ß¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È4800±ß¤òÍÑ°Õ¡£¥µ¥ó¥É¤Î¶ñºà¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Þ¤¿¤Ï¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç¤¨¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ê¤é¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÍÎ´Û¤Ç¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡Öµì¥à¡¼¥¢Å¡¡×¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Þ¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢½÷»Ò²ñ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ËÌÌî°Û¿Í´Û³¹¤ÎÂçÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£ËÌÌî°Û¿Í´Û µì¥à¡¼¥¢Å¡¡Ê¤¤¿¤Î¤¤¤¸¤ó¤«¤ó ¤¤å¤¦¤à¡¼¤¢¤Æ¤¤¡Ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÌîÄ®2-9-3
TEL¡§078-855-9789¡Ê¼õÉÕ11¡Á18»þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË
