「保育園入園ママ必見！子どもの保育園生活を楽にするおすすめアイテム＆秘訣！！１２人産んだ大家族ママHISAKOが伝授します！」と題した動画で、12人の子どもを育ててきた助産師HISAKOさんが登場。間もなく保育園デビューを控える親たちのそわそわ感や不安に、「たかが保育園やん」という独自の達観を込めつつ、心強いメッセージと実用的なアドバイスを送りました。



動画冒頭、「3月ですよー! 4月からね、いよいよ保育園のね、子供たち多いかと思いますけど、ママたちソワソワしてる」と母親たちに寄り添いつつ、前回の動画をきっかけに多くのコメントが寄せられたことを報告。「保育園直前! 頑張らんでええよ!適当でええよ!」とのコメントも飛び出し、HISAKOさんならではの温かいユーモアが滲みます。



実際のコメントを紹介しながら、「母乳のみで育ててきたお子さんが哺乳瓶やストローを嫌がる」「保育園準備でへとへと」と悩むママたちに、「大丈夫です。ちゃんと両立できますので、ちょっと慣れるまで大変なのは最初のうちだけかな」と励まし。さらに「たかが保育園やん、子供の適応能力ってすっごいですからね」と、構えすぎないことの大切さを強調しました。



準備については、名前シールやおむつスタンプが「結局、手書きだけでなんとかなったかも」と先輩ママの声をピックアップ。加えて、保育園生活の必須アイテムとして「医療用の電動鼻吸い器」を推奨。「1万5千円ぐらいの鼻吸い器は奮発した方がいい。口で吸うやつダメですよ、ウイルスもらうから」と現場目線で注意喚起。さらに、かかりつけの小児科や耳鼻科を2か所は押さえておくべき、といった具体的なアドバイスも忘れません。



また「授乳と保育園、仕事は両立できる」「子育てはチーム、みんなで協力」とチーム子育ての精神を熱弁。「今そわそわしてるのはそのまま受け取って。子供って新しい環境にパーっと馴染むから、心配しすぎなくても大丈夫」と重ねて優しく語りました。



動画の最後には、「たかが保育園やん、子供が楽しければそれでいい」と繰り返し親たちにエールを送り、「どーんと構えて、一緒に乗り越えましょう！また次の動画でお会いしましょう」と締めくくりました。