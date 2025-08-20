【新華社蘭州8月20日】中国甘粛省ではこの夏、「人材夜市」や「中医（中国伝統医学）夜市」、さまざまな年齢層をターゲットにした「レクリエーション夜市」など新しいスタイルのナイトマーケットが次々と登場した。かつては夜市の主役と言えばグルメや雑貨の販売がだったが、今では医師による診察や人材募集、文化・観光・レジャーなど新たなジャンルが加わり、都市経済発展の活力を反映している。

蘭州市では夜になると中医学の医師らがブースを出して市民に脈診や推拿（すいな＝マッサージ）などのサービスを提供する。別の場所で開かれている人材夜市では、多くの企業の人事担当者が集まり、求職者は街歩きをしながら仕事を探す。市内の観光スポット、蘭州老街では人々が蛋彫（卵彫刻）や泥塑（でいそ＝泥人形）、剪紙（切り絵細工）などの無形文化遺産の作品を鑑賞し、「銀髪一族」と呼ばれるシニア層がステージで合唱やダンス、ファッションショーを披露している。

中医夜市で香り袋作りのイベントに参加する子どもたち。（蘭州＝新華社配信）

タイの複合企業チャロン・ポカパン（CP）グループ甘寧青（甘粛省、寧夏回族自治区、青海省）エリア人事部門の担当者は、従来の就職説明会では明確な求職ニーズを持つ参加者が大半だったが、人材夜市では、就業中だが転職の意志のある人々を含む潜在求職者を開拓できると話した。

新たなジャンルの夜市の出現により、多くの消費者が良質な資源との距離を大幅に縮めることができた。同時に健康や求職、学習、レジャーなどさまざまな分野が融合したことで、夜間経済は単一的な消費からサービスや機能を志向するものへと進化し、市民のさまざまなニーズを満たす新たな場となっている。

中医夜市でショウガを使ったお灸「隔姜灸」を体験する市民。（蘭州＝新華社配信）

夜市の役割が多様化するにつれ、業態の境界線があいまいになりつつある。国家1級茶芸師で甘粛省級技能大師の徐文霞（じょ・ぶんか）さんは、人材夜市で無形文化遺産の点茶の技術を披露しながら、技能に基づく職業選択の考え方を市民に伝えている。（記者/梁軍、王紫軒）