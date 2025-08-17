2025年8月14日、韓国・聯合ニュースは「韓国の若者はドイツ、日本、フランス、スウェーデンの同世代に比べ、子を持つ際に考慮すべき要素が多く、出産に伴う経済的な負担や機会の損失に対する懸念も大きい」と伝えた。

韓国保健社会研究院は先ごろ、韓国を含むこれら5カ国に居住する20〜49歳の成人（各国2500人）を対象に行った結婚、出産と育児、人口政策などに関する意識調査の結果を公表した。

韓国以外の4カ国はいずれも合計特殊出生率が下がったものの1人台を維持しており、韓国（0．75人）を大きく上回った。

独身者のうち結婚の意向がある人の割合は韓国が52．9％で最も高く、スウェーデンが50．2％、ドイツ46．5％、フランス38．2％、日本32．0％の順となった。

出産の意向がある人はスウェーデン43．2％、フランス38．8％、ドイツ38．6％、韓国31．2％、日本20．3％だった。ただ、日本は「まだ決めてない」「考えたことがない」という回答率が韓国よりかなり高かった。反対に、韓国は「子は持たないつもり」という回答率（47．3％）が日本（45．9％）を上回っている。

出産計画において考慮する要素を尋ねる質問では、「家庭の経済状況」「住居」「経歴断絶の可能性」など全ての項目で、韓国は他国に比べ重要視している率が高いという結果になった。特に韓国は回答者の50．1％が「未来の不確実性」を重要視しており、日本（30．5％）、スウェーデン（22．5％）を大きく上回った。

仕事と家事・育児の両立については、韓国は57．6％が「難しい」と答えており、日本（55．8％）、フランス（47．3％）、スウェーデン（23．2％）などを上回った。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「ただ生活するだけで大変。家が裕福でないなら子供は産まないほうがいい」「一時的に支援するんじゃなく、社会を改善しなければダメだということだね」「無限の競争、比較文化のせいでこの国は病んだ」「住宅価格がどんどん上がるのを放置していたくせに、子供を産めと言われても。私教育費なんて亡国の水準だよ」「韓国は人口が多すぎる。だから地獄のような暮らしは続く。人口密集もひどく、自然環境も悪い。少し減ったほうがいい」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）