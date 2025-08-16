リヴァプールはプレミアリーグ開幕戦でボーンマスと対戦。2点のリードを追いつかれるものの、終盤にフェデリコ・キエーザとモハメド・サラーがゴールを決めて4-2で勝利した。



試合後にプレミアリーグ初得点を記録したフェデリコ・キエーザについて、アルネ・スロット監督が言及。「彼がここにいる限り、間違いなくリバプールに残るし、それを信じて疑わない」として、イタリア代表アタッカーを絶賛した。





「2-2の状況ではナンバー9が必要だ。彼を投入して期待に応えてくれた。これはクラブの将来にとって常にプラスになる」さらに昨季加入するも度重ねるケガや適応にも苦しんだキエーザの活躍には、現地のファンからも大声援がかけられた。サポーターが同選手を好意的に受け止めているのかを問われた指揮官は「伝えるのは難しい」としつつ、こう続ける。「私はファンではあるが、コップ（スタンド）に立つことはなく、応援歌を思いつくこともない。ただ、私が思いつくのは、フェデリコは素晴らしい経歴の持ち主で、イタリアからイングランドへ渡るのを決意したスター選手だということだけだ。これはあまり例を見ない」幸先良い出足を見せたキエーザ。今季は多くのゴールでアンフィールドを沸かせるかもしれない。