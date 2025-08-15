女優の奈緒が１５日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

奈緒は現在、東京・よみうり大手町ホールで公演中の舞台「ＷＡＲ ＰＲＩＤＥ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―」で、ウエンツ瑛士と夫婦役で共演している。

同ラジオでパーソナリティーを務める今田耕司とウエンツは、仲がいいことで知られている。ウエンツが奈緒のことを「本当にいい人」「明らかにいい子」と言っていたと今田が伝えると、奈緒は「うれしいです」と喜んだ。

今回の舞台では、お笑いの要素もあるそうで、奈緒は「全部ウエンツさんがそういうふうに（やってくれる）」と話すと、今田は「畑がやっぱりわれわれと一緒なんでね。師匠が、あの月亭方正ですから」と明かした。

ウエンツは小学生のころに出演していた「天才てれびくん」（ＮＨＫ教育）で、ＭＣを務めていたのが月亭方正（当時は山崎邦正）だった。すると奈緒は「方正さんは私、福岡時代に『君は落語をやった方がいい』と言われたことがあって」と告白。その言葉を聞いて、「しばらく落語を一生懸命やってた。２０歳ぐらいの時に」と明かした。

実は奈緒は２０１３年にテレビ西日本で放送されたドラマ「めんたいぴりり」がデビュー作で、この作品で方正と共演していたとか。奈緒は「その時にすごくお世話になって。まさか師匠が一緒だったとは…。ウエンツさんと」と驚いていた。