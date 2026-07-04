◇ナ・リーグカブス1―17カージナルス（2026年7月3日シカゴ）カブス・鈴木誠也は「4番・右翼」で出場。初回に四球を選ぶもその後は3打数無安打で、連続試合安打は「6」でストップした。試合は投手陣が序盤から失点を重ね、先発のピーターソンは3回2/3を9安打10失点で7敗目（4勝1セーブ）。結局17失点しての大敗を喫し、チームの連勝も5で止まった。23得点で大勝した1日のパドレス戦から一転した試合展開に、クレイグ・