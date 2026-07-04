タカノフルーツパーラーは、2026年7月1日から順次、桃づくしの期間限定メニューを提供しています。店舗ごとに異なるメニューに注目丸ごと桃をのせたスイーツや、サンドウィッチやワッフルと組み合わせたものまで、様々なタイプの"桃メニュー"スイーツが登場中。・新宿郄島屋店／シーズナルナイトプレート〜桃〜BLTCサンドとワッフル、桃のミニパフェがワンプレートになった17時以降の夜限定メニューです。価格は2530円。提供