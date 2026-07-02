夏は急に雨が降る日も珍しくないため、折り畳み傘を持ち歩いている人は多いのではないでしょうか。そんな中、使用時の注意点について、国民生活センターの公式Xアカウントが紹介しています。【画像】怖い…これが自動開閉の「折り畳み傘」が凶器になる“瞬間”です！公式アカウントは「傘が手放せない季節です。ジャンプ式折り畳み傘の収納時に、手元が勢いよく飛び出し、顔などにけがをする事故が発生しています」と投稿。