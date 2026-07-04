タレント・稲村亜美のビーチショットにファンはくぎ付けになった。４日までにインスタグラムで「久しぶりのカヌチャリゾート満喫できました」とつづり、沖縄県にあるカヌチャリゾートでの姿をアップ。白のノースリーブのトップスを着て笑顔だった。続けて「誰かの作品すごかった！！！笑」と記して、砂で作られた人の写真を公開した。この投稿には「めちゃくちゃ綺麗」「可愛すぎるぅ」「砂でなんつ〜ものを」「あみちゃん