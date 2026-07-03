アパートから現金およそ930万円などが盗まれた事件で、実行役の男らに間取りや現金の置き場所などを伝えた「案件屋」とみられる男が逮捕されました。警視庁によりますと、石倉颯杜容疑者は去年、仲間と共謀して東京・立川市のアパートに侵入し、現金およそ930万円や、財布など13点、493万円相当を盗んだ疑いが持たれています。この事件では、すでに実行役や指示役の男らが逮捕されていて、石倉容疑者は、アパートの間取りや現金の