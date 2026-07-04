長く働いていると、会社のやり方に強い疑問を抱いて、「この会社、全然ダメじゃん」と感じることもある。投稿を寄せた60代男性（エンジニア／年収800万円）は、かつて勤務していた会社での、巧妙なリストラ手法を明かした。「社員がどんどん辞めていって、それで、自分も辞めさせられた」その裏には社長による法の抜け穴を突くようなやり口があったという。サインする前であれば「何とかなった可能性が大」社長は、巧妙に雇用契約