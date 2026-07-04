6月26日、中国・北京では異例の大事件が“静かに”起きていた。109階建ての超高層ビル「CITIC（中国中信集団）タワー」に小型機が衝突したのだ。ビル側面に穴が開き、パイロットが死亡。地上にいた13名がケガをしたという。「穴はすぐに塞がれ、事故直後はSNS上でバラバラになった飛行機の残骸や、衝突した瞬間を捉えたと思われる動画が拡散されましたが、すぐに削除されました。事故機は中国製の2人乗り単発機だったとされてい