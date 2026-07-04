韓国の5人組ガールズグループ『LE SSERAFIM』のメンバーとして活躍する、SAKURAこと宮脇咲良（28）。7月1日にインスタグラムを更新し、“激変”した最新ショットを公開した。「今日はキレイです」という意味の韓国語が添えられた投稿では、椅子に座りカメラ目線の宮脇の姿が。腰近くまである黒髪のスーパーロングヘアを10枚のショットで披露した。ここ最近ではブロンドやピンクのハイトーンカラーのボブスタイルが定番となっていた