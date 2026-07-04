決勝トーナメント1回戦のブラジル戦で敗退したことで、国内でのサッカー「FIFAワールドカップ北中米大会」熱も落ち着きつつある。日本中が日本代表「サムライブルー」に一喜一憂していた6月、プロ野球セ・パリーグの順位に“異変”が起きていたーー。【写真】落差がはげしい！めっちゃ笑顔から一転、大逆転負けでしょんぼりする井上監督7月2日時点でセ・リーグ首位を走るのは読売ジャイアンツで、0.5ゲーム差で追うのが阪神タ