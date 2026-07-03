5月31日をもって26年半の活動に終止符を打った嵐。進退に注目が集まっていた大野智（45）だが、7月3日にXとインスタグラムの個人アカウントが開設されたのだ。記念すべき最初の投稿では、大野本人が登場する1本の動画が公開された。大野は「改めて、嵐26年半、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを述べると、7月15日に個人サロン「さと島」が開設されることを報告。すでにホームページもあり、トップページでは「オープ