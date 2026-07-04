事件発覚後1週間を経ても、その一室の周囲には例えようのない異様な臭いが立ち込めていた……。【写真を見る】「50歳には見えない」美人で有名だった望月容疑者切断遺体が発見された現場も兵庫県神戸市内にあるマンションから切断遺体が見つかった事件は、世間に強い衝撃を与えた。「この臭い、すごいでしょ。消えへんのですわ」と、現場マンションに住む男性が顔をしかめる。「今年3月ごろには、マンションの管理会社に