ミャクミャクと阪神タイガースがコラボした2026年版のグッズ販売が7月1日、阪神百貨店梅田本店の「万博公式ストア」でスタートしました。 タイガースのユニホームを着たぬいぐるみや、登山バッグにピッタリなカラビナ付きのマスコットなど、注目のミャクミャクグッズがずらり。 店内はオープン直後からお気に入りのグッズめがけて、次々と手を伸ばすお客さんで大賑わいとなっていました。 ミャク