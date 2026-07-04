〈「ブタ呼ばわりされていた」優しかった夫がブラック企業で激変→壮絶DVをするように…8人の子どもを育てる女性（41）が振り返る、地獄のような結婚生活〉から続くこれまでに三度の結婚、8人の子どもを出産したトレオレル美智子さん（41）。現代では珍しい出産回数もさることながら、初婚の相手からは「ブタ」と呼ばれ、壮絶なDVを受けるなど過酷な経験をしてきた。【写真】「ブタよりひどい生活」当時のトレオレル美智子さんや