最近、「疲れやすい」「イライラする」。その不調、更年期のサインかもしれません。女性の悩みと思われがちですが、その症状に苦しむ男性も少なくありません。「周囲に言いにくい」ともいわれる、“男性の更年期障害”の現実を取材しました。【あなたは当てはまる？】男性更年期の可能性 10のチェックリスト悩む「怒り」のコントロール 5〜6人に1人ともいわれる男性更年期都内のIT関連企業に勤める50代の男性。この日訪れた