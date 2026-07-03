個人投資家としても知られる、東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、株式投資とFX投資で “ボロ負け” を続けている。「水谷さんは、しばしば自身のXや出演したYouTube番組で投資の損益を語っていますが、ほとんどが損失を出したという内容です。しかも、その額がケタ違いです。2024年には《都内で家が買えるくらい》、2025年は《今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた》と