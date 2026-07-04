「動物が一番かわいそう。人間たちがそうしたんだから」――第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『板ばさみ 違法動物園と、人間たち』(北海道文化放送制作)が、フジテレビで7日(26:50〜 ※関東ローカル)で放送される。「ノースサファリサッポロ」○メディアでもたびたび取り上げられた人気動物園札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」は、「日本一危険な動物園」というキャッチーなうたい文句で知られた人気施設