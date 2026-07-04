東京都新宿区の路上で2025年3月、ライブ配信をしていた佐藤愛里さん（当時22）を刺殺したとして、殺人罪などで起訴されていた高野健一被告（44）。その裁判員裁判が東京地裁（井戸俊一裁判長）で7月1日より開かれている。【写真を見る】体育座りをする学生時代の高野被告ほか、着物姿で記念撮影をする”最上あい”さんの私生活での素顔（友人提供）など起訴状によると、犯行は3月11日の朝9時50分ごろ、JR高田馬場駅近くの路上