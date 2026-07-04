北海道・岩内警察署は2026年7月3日、脅迫の疑いで、岩内町に住む無職の男（74）を逮捕しました。男は7月2日、自身の携帯電話から岩内町に住む50歳の娘に2回にわたり電話をかけ、留守番電話に「地球上から消えることになる」「地獄見せてやる」などと音声を吹き込み、脅迫した疑いがもたれています。警察によると3日、50歳の娘自らが警察署に来署し、相談したことで男の逮捕に至ったということです。調べに対して男は「間違いありま