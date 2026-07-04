広域系3次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0：ダンナの真珠は痛いだけ』（徳間書店）を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【写真を見る】9年逃亡した菱川龍己容疑者。公開されていた指名手配写真など＊＊＊6月23日、9年前の射殺事件で逃亡していた神戸山口組傘下のヒットマンが山口県内で逮捕されましたね。2017年9月、神戸山口組から分裂した当時の「任侠山口組」