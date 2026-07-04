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エジプト代表、初の16強入り…PK戦もつれ込む死闘制した 北中米W杯

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFAワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦が開催された
  • エジプトがPK戦4対2でオーストラリアを下し、決勝トーナメント初勝利
  • エジプトは初のベスト16進出を決め、7月7日に2回戦へ臨む予定だ

◆エジプト代表、初のW杯ベスト16進出決定

◆エジプト代表、アシュールの得点で先制

◆エジプト代表キャプテン・サラーのPKキック

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