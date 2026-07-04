今大会の「最弱大陸」はアジア──。【もっと読む】「塩貝発言」は日本の顔に泥…ブラジル戦は残念だらけ日本時間4日の決勝トーナメント（T）1回戦で「最後の砦」オーストラリアがエジプトに1-1。PK戦の末2-4で敗れた。すでに日本をはじめとしたアジア勢8カ国は敗退しており、32強で全滅となった。48チームから決勝Tに進む32チームに絞られた段階で、9カ国が出場したアジア勢からは、日本とオーストラリアの2カ国しか入れ