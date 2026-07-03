7月1日、『文春オンライン』に報じられた俳優・佐藤二朗の、女優・橋本愛に対するハラスメント報道が、各所に波紋を広げている。2人は4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）にて共演していたが、報道によると、撮影中に佐藤が橋本のキャリアを否定するような発言をしたという。フジテレビが外部の弁護士に調査を依頼した結果、“深刻なハラスメント”に該当したと伝えられた。「報道後、佐藤さんは自身のXで《さすがに
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
- 2. ヒカル 落語家「立川さぎ志」に
- 3. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
- 4. フェリーから転落? 発見に至らず
- 5. 林檎&成田氏の報道 SNSが混乱
- 6. 佐藤二朗が静養へ? FLASHが報道
- 7. 森保J堂安律 第1子誕生していた
- 8. 「皇后3代」バッシングはなぜ
- 9. 教育系クリエイターあきとんとん『Dr.STONE』千空の脅威の時間感覚を計算で証明
- 10. 佐藤二朗「降板」フジに批判の声
- 1. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
- 2. フェリーから転落? 発見に至らず
- 3. 「皇后3代」バッシングはなぜ
- 4. 検挙の山本太郎氏「危険運転」か
- 5. 「独身偽装」裁判 被告側が控訴
- 6. 市議会見「強引にキスされた」
- 7. 学校の屋上に遺体「驚きの犯人」
- 8. 郵便局でスプレーか 外国人逮捕
- 9. 山本代表の一発免停に党内衝撃
- 10. 「旅人」中田英寿氏の現在地は
- 1. 国がマイナンバーで現金給付へ
- 2. 旭川殺害「無期の可能性あった」
- 3. 熟年離婚希望の約4割 計画や準備
- 4. N国党・立花孝志氏ら書類送検
- 5. 秋篠宮さま無表情「顔色が悪い」
- 6. タイミーキャンセルで「賃金0」
- 7. TDRで「ゲリラ販売」高額転売も
- 8. トー横キッズ「飛び降りは迷惑」
- 9. 手足口病 都内で2年ぶり警報基準
- 10. 「独身偽装」男の呆れたウソ
- 1. 日本人との結婚 韓国人母の本音
- 2. とんでもないアン・シネの水着姿
- 3. 中国と蜜月 ポルトガル崩壊危機
- 4. 日本の入管政策に強く警鐘鳴らす
- 5. 意外と知らない北ミサイルの真実
- 6. エベレストの有名遺体の身元判明
- 7. 14歳少年がパリ運河で暴走 波紋
- 8. 熱波のフランス、2千人死者増
- 9. WHO エルニーニョ現象発生を発表
- 10. 猛暑予報でエアコンに客殺到 仏
- 1. 日本最大級だった街 今はヤバい
- 2. PayPayに新方式 真の狙いを分析
- 3. 「ゆうパック」最大40%値上げへ
- 4. 王者サイゼリヤ脅かす飲食店あり
- 5. 日産から排除された「影の社長」
- 6. 「カルピス飲み放題」に注意点も
- 7. GPIF 昨年の収益が41兆3995億円
- 8. 伝説のプルゴリが破産告白 驚き
- 9. キオクシアが新メモリー出荷開始
- 10. 幸楽苑と王将 明暗分かれた要因
- 1. ろくなものでは Temu利用に警鐘
- 2. Uberの低単価化に配達員が苦言
- 3. Amazon音楽聞き放題が4カ月無料
- 4. LINE15周年 編集機能や新プラン
- 5. 【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
- 6. ミュトス利用で異例の厳しい措置
- 7. F-Droid 開発者認証に強く異議
- 8. 【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
- 9. DJI Osmo Pocket 4P - 白飛びや黒潰れはどうなる？推奨ワークフローと配布LUTの違い
- 10. Steam Machine 開封し外観を確認
- 11. 5,000円以下で破格の性能のワイヤレスイヤホン「HAYLOU Flow Buds N55」
- 12. 独立した複数のサーバーで動画を管理する分散型動画配信プラットフォーム「PeerTube」、ActivityPub対応＆サーバーを介さずP2Pで動画配信も可能
- 13. 「国家安全保障にまつわる機密情報が悪用される懸念」からスペイン政府がデータ分析大手のPalantir Technologiesをブラックリストに登録
- 14. AI要約ブームの裏で支持拡大、AIなしで使える検索エンジン4選
- 15. メルカリの新サービス「teacha」
- 16. 【明日から】Amazonプライムデーで「iPad Air（2025年3月発売）」がセールに
- 17. 「投げ売りiPhone」めちゃ面白い
- 18. 大型ファンと専用保冷剤で背中へひんやり送風！背中が涼しい冷却ファン付きリュック
- 19. 基板好きにはたまらない！バイナリ時計で時間も分かる「サーキットボードのライブ壁紙（Free）」【Androidアプリ】
- 20. [NAB2018:Shure]ワイヤレスシステムやシーリングアレイマイクロホンシステムなど、個人ユーザー向け製品だけでなく、設備系製品も多数展示
- 1. 森保J堂安律 第1子誕生していた
- 2. スペイン超名門 上田綺世を狙う?
- 3. メッシ止まらん W杯通算20点目
- 4. トルシエ元監督が田中碧を擁護
- 5. 伊東純也の元マネ逮捕されていた
- 6. C・ロナウド W杯後に代表引退へ
- 7. W杯アジア勢全滅 枠が減る懸念も
- 8. カーボベルデ主将に性的暴行疑惑
- 9. アルゼンチン まさかの延長戦へ
- 10. 【無料放送】今年は7月開催となる「鈴鹿8耐」…8時間走りっぱなしの耐久レース 「BS12」で今年も高橋名人をゲストに迎え、完全生中継！
- 1. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
- 2. ヒカル 落語家「立川さぎ志」に
- 3. 林檎&成田氏の報道 SNSが混乱
- 4. 佐藤二朗が静養へ? FLASHが報道
- 5. 教育系クリエイターあきとんとん『Dr.STONE』千空の脅威の時間感覚を計算で証明
- 6. 佐藤二朗「降板」フジに批判の声
- 7. 佐藤に降板要請 急転対応で物議
- 8. 人気脚本家、文春報道「ゲスい」
- 9. 橋本愛へのバッシング「筋違い」
- 10. 内田有紀「女神」と大尊敬の先輩
- 1. ユニクロT 垢抜けアクセコーデ
- 2. 防衛省市ヶ谷庁舎に「LUUP」導入
- 3. 不倫発覚の夫が奇声→音信不通に
- 4. 濡れ場も経験 40歳女優の現在は
- 5. アラフィフ向け しまむら夏服6選
- 6. 加齢による鼻 光で整えるメイク
- 7. 串カツ田中 やみつき串が再登場
- 8. なか卯 もっちり葛アイス販売
- 9. 占い師に聞いた「運育てる」方法
- 10. 尽くしちゃいたい 意外な恋愛観