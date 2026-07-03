7月1日、『文春オンライン』に報じられた俳優・佐藤二朗の、女優・橋本愛に対するハラスメント報道が、各所に波紋を広げている。2人は4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）にて共演していたが、報道によると、撮影中に佐藤が橋本のキャリアを否定するような発言をしたという。フジテレビが外部の弁護士に調査を依頼した結果、“深刻なハラスメント”に該当したと伝えられた。「報道後、佐藤さんは自身のXで《さすがに