７月４日未明、兵庫県芦屋市の住宅で、男性の遺体を遺棄した疑いで６５歳の女が逮捕されました。 女と同居する兄と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元の確認を進めています。 ７月４日午前１時すぎ、芦屋市竹園町の自宅内で男性の遺体を遺棄したとして無職の６５歳の女が逮捕されました。 警察によりますと、遺体は１階のリビングで布団がかけられた状態で見つかり、腐敗が進んでいるものの目立った外傷はないということです