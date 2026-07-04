7月1日に「文春オンライン」で報じられた女優・橋本愛（30）に対する俳優・佐藤二朗（57）の“ハラスメント疑惑”。佐藤は記事の内容に真っ向から反論するなど、騒動は波紋を広げている。「記事によると、騒動の発端は今年6月23日に最終回を迎えたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場。佐藤さんが橋本さんの楽屋に乗り込み、女優のキャリアを否定するような発言をしたといい、フジテレビが外部の弁護士に調査を依頼