7月3日深夜、女優・橋本愛が所属する事務所EDENが公式サイトが、《当社俳優に関する報道について》と題した文書を公開した。【写真】「これは大丈夫?」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛橋本愛事務所が声明この文書では、《報道された件に関し、当社及び当社俳優は、フジテレビ社より、弁護士による当事者・関係者ヒアリングを経て、経緯および認定された事実等の報告を受けており、フジテレビ社による報道が事実との認識