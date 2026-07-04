ゲーム事業を主力とするアカツキは、6月25日、PR会社であるサニーサイドアップグループへの株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。一見すると、企業買収のニュースにすぎない。しかし、このTOBによって、日本サッカー界の “レジェンド”に巨額の売却益が入ることになった。「サニーサイドアップの歴史は、ヒデこと中田英寿さん抜きには語れません。代表取締役社長の次原悦子さんは、中田さんのマネジメントによって、日