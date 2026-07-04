履いている人が急に増えてきた「スニーファー」。性別問わず幅広い世代から支持される理由とは？ 【写真を見る】人気拡大中の“ハイブリッド靴”「スニーファー」がウケるワケとは？【THE TIME,】 有名シューズブランドも続々販売「スニーファー」とは、主に靴底が「スニーカー」で、上部のデザインが「ローファー」になっている靴のことで、様々なシューズブランドからも販売されています。THE TIME,マーケティング部