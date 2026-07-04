前編【“酷暑日”到来を前に「ダイキン担当者」が指南！フル稼働するエアコン「2週間に1度は掃除をしてほしい場所」とは…掃除しないと電気代が上がる可能性も】からの続き。猛暑日どころか、最高気温が40度を超える「酷暑日」も増えそうな今夏の日本──。もはやエアコンは「一家に1台」ではなく、「1人1台」になりつつある。とはいえ、物価高がヒートアップする今、電気代くらいは節約したいところだ。（前後編の後編）＊