アメリカ・ニューヨークの中心部で世界的歌手、テイラー・スウィフトさんが結婚パーティーを開いていると現地メディアが報じています。記者「マディソン・スクエア・ガーデンの近くには多くのファンが駆けつけています」マンハッタンにあるエンターテインメントの聖地マディソン・スクエア・ガーデンで3日、テイラー・スウィフトさんとアメリカンフットボールのスター選手トラビス・ケルシーさんが結婚パーティーを開いているとAP