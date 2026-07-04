2022年2月に芸能活動に復帰して以降、YouTubeチャンネルや講演会、セミナーなどを精力的におこないながら、念願の「地上波復帰」を目指すお笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、現在の主な収入源を明かして話題となっている。「渡部さんは、2020年まで人気番組『王様のブランチ』（TBS）の総合司会をはじめ、多数のレギュラーを抱える紛れもない“売れっ子“でした。しかし、同年6月に『週刊文春』によって複数女性との不倫が