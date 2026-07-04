カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国16都市で開催されている「FIFAワールドカップ2026」は決勝トーナメントが開幕し、世界各国でますます応援の熱量が増してきている。開催期間中、日本テレビ系でスペシャルナビゲーターを務め、とにかく熱量の高い応援で話題となったのが俳優の竹内涼真である。【写真】「胸熱すぎる」「2人とも良い表情」ワールドカップで竹内涼真と“まさかの再会”を遂げた「ユース時代の戦友」を見る竹