日本維新の会は２９日、「皇室の在り方に関する懇談会」を国会内で開き、政府が今国会に提出予定の皇室典範改正案について議論した。旧１１宮家の男系男子が対象の養子案を巡り、「１５歳以上」とした規定に反対意見が相次いだため、了承を見送り、対応を藤田文武共同代表に一任した。維新内では、年齢規定は「ない方が望ましい」との意見が強い。懇談会では、改正案が結婚後の女性皇族の身分保持を恒久化する一方、養子案を例