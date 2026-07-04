現在、カンボジアは特殊詐欺の温床として世界中から批判を浴びている。連日のように警察の摘発が続き、拉致や監禁の報道も相次ぐなど「危険な国」というイメージが定着しつつある。【写真を見る】「妖しげなネオンに照らされてるのに…」カンボジアの中心市街地の変わり果てた現状かつて、世界遺産アンコールワットの観光拠点「シェムリアップ」は、多くの日本人が訪れる街だった。2002年〜2003年には国別観光客数で日本人が1