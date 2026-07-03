―［恋愛コーチ・関口美奈子］― YouTubeで日々、恋愛心理を中心とした男女の恋愛観に関する情報発信をしている、結婚相談所「エースブライダル」主宰の関口美奈子です。これまでに3万人以上の男性と向き合ってきた私の実体験と男女の心理に関する研究データをもとに、リアルで実用的な情報をお伝えしたいと思います。◆告白の答えは好意の強さだけで決まらない気になる女性と何度か会っていて、会話もそれなりに続いている