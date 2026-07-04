〈母は隠さず「奇形児やから」と…“アヒルのガーコ”と呼ばれた難病の女性（51）が明かす、40回以上の手術と“鼻を作る”決断をした理由〉から続く先天性の難病「顔面動静脈奇形」で鼻と上唇が変形し、40回以上の手術を受けてきた河除静香さん。現在は見た目による差別を受けてきた体験を芝居にし、地元・富山県を中心に上演会も行う。【画像】母は隠さず「奇形児やから」と…“アヒルのガーコ”と呼ばれた難病の河除さんの幼少