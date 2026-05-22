家族との関係は「感謝」だけでは言い表せないものだ。そんな複雑な親子の葛藤と別れの瞬間をリアルに描いた漫画『父が言った「ありがとうな」』（作：枇杷かな子さん）が、多くの読者の心を揺さぶっている。 【漫画】『父が言った「ありがとうな」』を読む それは、母ががん治療の緩和病棟に入院していた時のこと。実家に残された父の対応に追われる中、作者は父の暴言に泣きながら自宅へ逃げ帰ったことがあった。暴力的で怖かっ