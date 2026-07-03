【モデルプレス＝2026/07/03】講談社は7月3日、公式サイトを更新。同社発刊「はたらく細胞」の著者・清水茜氏への謝罪文を公開した。【写真】「はたらく細胞」佐藤健、永野芽郁を抱きしめる◆講談社、清水茜氏に謝罪公式サイトでは、7月1日から3日にかけて、清水氏からX（旧Twitter）上で寄せられた指摘について言及。連載期間中、清水氏から環境改善に関する要望を複数回受けていたにもかかわらず、「医療監修体制の整備」や「然