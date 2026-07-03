《最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。嘘はやめて下さい。》【写真】「これは大丈夫?」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛『夫婦別姓刑事』が再放送7月3日、俳優・佐藤二朗が冒頭のように綴り、激しい憤りと悲痛の入り混じった叫びをあげた。「『文春オンライン』が佐藤さんのハラスメント疑惑を報じ、ネット上は騒然としました。このハラスメント疑惑